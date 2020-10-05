Пожар в Луганской области продолжают тушить, ветер не утихает

В Луганской области по состоянию на утро 5 октября продолжается тушение четырех очагов пожара. Процессу мешают порывы ветра, который не утихает.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в области из 8 основных очагов возгорания ликвидировано 4. Еще 3 очага локализированы. Продолжаются работы по локализации очага пожара в районе села Смоляниново.

"Авиацией ГСЧС в течение 4 октября на территории Луганской области совершено 146 сбросов (436 тонн воды). С начала тушения пожаров 491 сброс (1 тыс. 586 тонн воды)", - сообщили в ГСЧС.

По прогнозу синоптиков на территории Луганской области с 5 по 6 октября будут юго-восточные порывы ветра 7-12 м/с, 6 октября порывы 15-20 м/с, температура воздуха до 23 градусов тепла.

Напомним, пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. В результате пожаров в Луганской области погибли уже 11 человек.

Кроме этого РБК-Украина писало, что по данным МВД, к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как российские наемники из оккупированных районов Луганской области пытались поджечь сухую траву.