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Пожежу в Луганській області продовжують гасити, вітер не вщухає

Автор: Игорь Литвиненко

У Луганській області станом на ранок 5 жовтня триває гасіння чотирьох осередків пожежі. Процесу заважають пориви вітру, який не вщухає.

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Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зараз в області з 8 основних вогнищ загоряння ліквідовано 4. Ще 3 вогнища локалізовані. Тривають роботи по локалізації вогнища пожежі в районі села Смоляниново.

"Авіацією ДСНС протягом 4 жовтня на території Луганської області здійснено 146 скидів (436 тонн води). З початку гасіння пожеж 491 скидання (1 586 тис. тонн води)", - повідомили в ДСНС.

За прогнозом синоптиків на території Луганської області з 5 по 6 жовтня будуть південно-східні пориви вітру 7-12 м/с, 6 жовтня пориви 15-20 м/с, температура повітря до 23 градусів тепла.

Нагадаємо, пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня. В результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб.

Крім цього РБК-Україна писало, що за даними МВС, до кримінальних справ за фактами пожеж долучили відеозапис, на якому видно, як російські найманці з окупованих районів Луганської області намагалися підпалити суху траву.

Прогноз погоди
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