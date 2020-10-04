ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пожары в Луганской области: половину очагов ликвидировали, огонь отступает

Луганская область, Воскресенье 04 октября 2020 14:47
Пожары в Луганской области: половину очагов ликвидировали, огонь отступает
Фото: пожары в Луганской области (gp.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 4 октября, спасатели ликвидировали четыре из восьми основных очагов пожаров в Луганской области. Огонь постепенно отступает.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Из восьми основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, четыре очага - ликвидированы. На 3 очагах - пожары локализованы. Постепенно огонь отступает", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что авиация ГСЧС в течение дня сбросила 96 тонн воды во время тушения пожаров. Всего к тушению привлечены 1 535 человек и 302 единицы техники.

Спасатели оценивают в 20 тысяч гектаров площадь, пройденную огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожаров в Луганской области погибли уже 11 человек.

Кроме этого, ранее в МВД сообщили, что к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как российские наемники из оккупированных районов Луганской области пытались поджечь сухую траву.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Луганскпожар
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь