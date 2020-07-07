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Пожар в Луганской области: в одном из поселков сгорели почти 50 домов

Вторник 07 июля 2020 обновлено 20:58
Пожар в Луганской области: в одном из поселков сгорели почти 50 домов
Фото: ликвидация лесного пожара в Луганской области (facebook.com/lugdsns)
Автор: Анастасия Светлевская

Спасатели ищут пострадавших

От пожара в Луганской области в поселке городского тира Смоляниново сгорели 46 частных домов. Представители полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали обход домов, чтобы найти пострадавших от пожара.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Знаем что 46 домов в Смоляниново сгорели. Это частный сектор. Сколько людей пострадали пока точно неизвестно. Полиция ходит по домам и проверяет, может быть еще кого-то найдут.Каждый дом обходят", - рассказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв трагедии увеличилось до 5: еще 9 человек госпитализировали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.

Как писало РБК-Украина, лесные пожары в Луганской области вспыхнули сегодня с новой силой из-за жары и сильного ветра.

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