Лесной пожар в Луганской области достиг населенных пунктов, жителей эвакуируют

Фото: огонь вплотную подошел к населенным пунктам (facebook Сергей Шахов)

Локализованный пожар возобновился с новой силой

В результате сильных порывов ветра масштабы лесного пожара в Луганской области увеличились. Огонь подошел к поселку Волчье.

Об этом РБК-Украина сообщили в главном управлении ГСЧС в Луганской области.

Пожар произошел еще вчера, огонь охватил около 85 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе.

"Пожар ликвидировали утром в 8:11 в районе озера Медвежье. Затем в связи с порывами ветра огонь перекинулся на поселок Волчье. Сейчас там идет эвакуация населения. Все службы на месте", - сообщили в ГСЧС.

Опубліковано Сергієм Шаховим Вівторок, 7 липня 2020 р.

Напомним, вчера вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории двух лесничеств возник масштабный лесной пожар.

Стоит отметить, что на востоке Украины уже несколько дней удерживается очень высокая температура, спасатели не раз объявляли в регионе чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, что в этом году в Украине произошел ряд масштабных лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.

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Автор: Роман Калиниченко