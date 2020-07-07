В Луганской области увеличилось число жертв лесных пожаров

Фото: ликвидация пожара (facebook.com/lugdsns)

Известно о минимум пятерых погибших

Число погибших вследствие масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло. Погибли еще четыре местных жителя.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 5. Еще 9 человек госпитализировали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.

По информации ГСЧС в Луганской области, три человека погибли в ДТП, когда выезжали из поселка Смоляниново. Еще один местный житель погиб в огне.

Фото: лесные пожары в Луганской области (sd.ua)

Напомним, лесные пожары в Луганской области вспыхнули сегодня с новой силой из-за жары и сильного ветра.

К обеду огонь перекинулся на близлежащие села, пожар уничтожил около 100 домов.