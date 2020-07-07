Пожежа в Луганській області: в одному з селищ згоріли майже 50 будинків

Фото: ліквідація лісової пожежі в Луганській області (facebook.com/lugdsns)

Рятувальники шукають постраждалих

Від пожеж у Луганській області у селищі міського тиру Смолянинове згоріли 46 приватних будинків. Представники поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій почали обхід будинків, щоб знайти постраждалих від пожежі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речник поліції Луганській області Тетяна Погукай.

"Знаємо що 46 будинків у Смоляниновому згоріли. Це приватний сектор. Скільки людей постраждали поки точно невідомо. Поліція ходить по домівках і перевіряє, може бути ще когось знайдуть.Кожен будинок обходять", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв трагедії збільшилася до 5: ще 9 людей госпіталізували до лікарні з опіками та отруєнням чадним газом.

Як повідомляло РБК-Україна, лісові пожежі в Луганській області спалахнули сьогодні з новою силою через спеку та сильний вітер.