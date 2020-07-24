Пожар в Луганской области локализовали

Спасатели локализовали пожар в Новоайдаровском районе Луганской области. Открытого огня не наблюдается.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел вблизи населенного пункта Трехизбенка. Огонь удалось локализовать буквально полчаса назад.

"24 июля в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Трехизбенка в Новоайдаровском районе возникло возгорание травяного настила. В 15:57 возгорание локализовано", - говорится в сообщении.

К тушению было привлечено 16 пожарных и 6 единиц техники.

Напомним, ранее в Луганской области загорелся молодой лес, существовала вероятность эвакуации жителей близлежащего села; огонь ликвидировали.

В начале июля в Новоайдаровском районе возник масштабній лесной пожар, который нанес ущерб более чем на 450 млн гривен.