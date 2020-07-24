В Луганской области снова начался пожар

Фото: пожар травяного настила (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Возгорание травяного настила произошло в Новоайдаровском районе

В Новоайдаровском районе Луганской области вновь начался пожар. На этот раз произошло возгорание травяного настила.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар произошел вблизи населенного пункта Трехизбенка.

К тушению привлекли 16 человек и шесть единиц техники, из них от ГСЧС восемь человек личного состава и две единицы техники.

Дополнительно к месту пожара от Госслужбы следует девять единиц техники.

Напомним, вчера в Луганской области потушили лесной пожар, который произошел из-за обстрела боевиков.

Кроме того, 7 июля в Луганской области вспыхнул пожар, к ликвидации которого привлекли около 450 военных.

Тогда в результате пожаров погибли пять человек.