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Пожар в Луганской области ликвидировали

Четверг 23 июля 2020 15:09
Пожар в Луганской области ликвидировали
Фото: спасатель (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Лесной пожар начался в среду из-за обстрела боевиков

В Луганской области спасатели ликвидировали лесной пожар. Пожар возник накануне из-за обстрела боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был полностью потушен сегодня в 14:32.

К дежурство на месте пожара привлечено 32 человек и девять единиц техники, из них от ГСЧС 24 человек личного состава и пять единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что с целью оказания помощи работникам лесного хозяйства привлечено 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС.

Кроме того, из-за лесного пожара жителей села Лопаскино могли эвакуировать.

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