Пожежу в Луганській області локалізували

Вогонь локалізували, наразі відбувається ліквідація пожежі
Рятувальники локалізували пожежу у Новоайдарівському районі Луганської області. Відкритого вогню не спостерігається.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Пожежа сталася поблизу населеного пункту Трьохізбенка. Вогонь вдалося локалізувати буквально півгодини тому.
"24 липня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Трьохізбенка у Новоайдарівському районі виникло загорання трав’яного настилу. О 15:57 загорання локалізовано", - йдеться у повідомленні.
До гасіння було залучено 16 пожежних та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, раніше у Луганській області загорівся молодий ліс, існувала ймовірність евакуації жителів села поблизу; вогонь ліквідували.
На початку липня в Новоайдарівському районі виникла масштабна лісова пожежа, яка завдала шкоди на понад 450 млн гривень.