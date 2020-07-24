Пожежу в Луганській області локалізували

Рятувальники локалізували пожежу у Новоайдарівському районі Луганської області. Відкритого вогню не спостерігається.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася поблизу населеного пункту Трьохізбенка. Вогонь вдалося локалізувати буквально півгодини тому.

"24 липня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Трьохізбенка у Новоайдарівському районі виникло загорання трав’яного настилу. О 15:57 загорання локалізовано", - йдеться у повідомленні.

До гасіння було залучено 16 пожежних та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше у Луганській області загорівся молодий ліс, існувала ймовірність евакуації жителів села поблизу; вогонь ліквідували.

На початку липня в Новоайдарівському районі виникла масштабна лісова пожежа, яка завдала шкоди на понад 450 млн гривень.