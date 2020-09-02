ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пожар в Харьковской области полностью уничтожил село

Автор: Дмитрий Левицкий

В Харьковской области из-за пожара, возникшего в Двуречанском лесничестве, полностью уничтожен населенный пункт. Пожар продолжают тушить.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

Глава ОГА не рассказал, какой именно населенный пункт был уничтожен огнем, но добавил, что в еще в двух селах есть места возгорания.

"Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется", - отметил он.

Самые читаемые новости

Пожар продолжают тушить наземная техника, авиация и пожарный поезд.

Напомним, сегодня на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области произошел масштабный пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на село Горобьевка, где уничтожил 8 домов.

К ликвидации пожара в Двуречанском районе привлекли пожарные поезда.

Из-за лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание.

Кроме того, в районы лесных пожаров отправилась правительственная команда, которая будет отчитываться президенту и премьеру о ситуации там.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Харьковпожар