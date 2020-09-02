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Пожежа у Харківській області повністю знищила село

Автор: Дмитро Левицький

У Харківській області через пожежу, яка виникла у Дворічанському лісництві, повністю знищено населений пункт. Пожежу продовжують гасити.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

Глава ОДА не розповів, який саме населений пункт було знищено вогнем, але додав, що у ще у двох селах є місця займання.

"Наразі жертв немає, кількість постраждалих з’ясовується", - зазначив він.

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Пожежу продовжує гасити наземна техніка, авіація та пожежний потяг.

Нагадаємо, сьогодні на території Дворічанського лісництва у Харківській області сталася масштабна пожежа. Через сильний вітер вогонь перекинувся на село Гороб'ївка, де знищив 8 будинків.

До ліквідації пожежі у Дворічанському районі залучили пожежні поїзди.

Через лісові пожежі у Харківській та Луганській областях президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду.

Крім того, у райони лісових пожеж вирушила урядова команда, яка звітуватиме президенту та прем'єру про ситуацію там.

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Новини України Харківпожежа