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Команда правительства срочно вылетает в районы пожаров на востоке Украины

Киев, Среда 02 сентября 2020 19:37
Команда правительства срочно вылетает в районы пожаров на востоке Украины
Фото: пожар в Харьковской области (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

По поручению премьер-министра Украины, в Луганскую и Харьковскую области, где продолжаются лесные пожары, отправляется правительственная команда. В команду правительства вошли четверо министров.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

В районы пожаров отправляются вице-премьер-министр, министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны украины Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная.

Правительственная команда отправляется на восток Украины для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи пострадавшим.

"С места событий министры будут докладывать президенту и мне лично", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 1 сентября вблизи Станицы Луганской произошел масштабный пожар, во время тушения пострадал спасатель.

Сегодня пожар вспыхнул в районе села Клугино-Башкировка вблизи Харькова, огонь охватил территорию площадью 10 гектаров.

Кроме того, сегодня в Харьковской области произошел пожар на территории лесничества, но потом огонь перекинулся на дома в селе Горобьевка.

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Новости Украины пожарЛуганскХарьковКабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль
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