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К ликвидации пожара в Харьковской области привлекли железнодорожников

Харьковская область, Среда 02 сентября 2020 20:10
К ликвидации пожара в Харьковской области привлекли железнодорожников
Фото: пожар в Харьковской области (kh.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

К ликвидации пожара вблизи поселка Двуречное Харьковской области привлекли железнодорожников. Для тушения возгорания задействовали два пожарных поезда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныця".

"Надеемся, что спасатели в тандеме с железнодорожниками быстрее ликвидируют пожар", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двухречное - Молчаново. Пассажирские поезда на данном участке не ходят.

Напомним, в Харьковской области произошел масштабный лесной пожар на территории Двуречанского лесничества.

Кроме того, пожар вспыхнул вблизи села Клугино-Башкировка, находящееся вблизи Харькова.

В связи с этим правоохранители открыли уголовное дело.

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