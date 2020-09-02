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В Харьковской области произошел еще один пожар, сгорели 8 домов

Двуречанский район, Среда 02 сентября 2020 18:24
В Харьковской области произошел еще один пожар, сгорели 8 домов
Фото: пожар в Харьковской области (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харьковской области произошел еще один масштабный лесной пожар. На этот раз огонь вспыхнул на территории Двуречанского лесничества между деревнями Горобьевка и Гряниковка.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сначала огнем были охвачены 400 гектаров территории, из них 100 гектаров верхового пожара. Однако из-за порывов ветра огонь начал двигаться на жилой сектор Горобьевки. В результате пожара уже уничтожены 8 жилых домов.

Пожар тушат 13 единиц техники и 80 человек личного состава пожарной службы. Также к тушению привлекли пожарный поезд, самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.

Фото: пожар в Харьковской области (kh.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее пожар вспыхнул вблизи села Клугино-Башкировка, находящееся вблизи Харькова.

До этого пожар произошел вблизи Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, на 2-4 сентября в Украине был объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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