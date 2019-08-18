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Пожар в гостинице Одессы: полиция исключила одну из версий

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 19:28
Пожар в гостинице Одессы: полиция исключила одну из версий
Фото: место пожара в гостинице Одессы (Думская)

Пожар в гостинице Одессы не был следствием поджога для сокрытия убийства

Результаты вскрытия тел погибших при пожаре в гостинице Одессы исключают поджог с целью сокрыть умышленное убийство. Соответствующая информация от правоохранителей прозвучала в эфире "112 Украина".

Сообщается, что эксперты уже завершили вскрытие тел девяти погибших, и его результаты опровергают версию поджога с целью сокрыть умышленное убийство. В частности, на телах обнаружены только характерные для пожара повреждения. Также сообщается, что на данный момент продолжается процесс опознания.

Напомним, ранее начальник одесской полиции Олег Бех заявил, что правоохранители проверяют три версии пожара в одесском отеле "Токио Стар", в результате которого погибли девять человек. Приоритетной является короткое замыкание в электрощитовой рядом с прачечной, где находился очаг возгорания. Двумя другими версиями называли умышленный поджог с целью сокрытия убийства и неосторожное обращение с огнем.

Также накануне правоохранительные органы задержали Вадима Черного, владельца гостиницы. Прокуратура готовит ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в отеле.

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