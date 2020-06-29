Пожар в доме на Позняках потушили

В Киеве спасатели потушили пожар в жилом доме в Дарницком районе. Возгорание произошло в многоэтажке на столичных Позняках.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве на странице в Facebook.

Пожар на улице Александра Кошица был ликвидирован через пол часа после получения информации о ней.

Пожарные установили, что на лестничной клетке 15-го этажа горел мусор на площади 2 квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал.

К тушению пожара были привлечены 12 спасателей и 3 единицы техники.

Напомним, пожар в доме на Позняках произошел сегодня вечером.

Кроме того, вчера на Позняка горел балкон в доме, рядом с многоэтажкой, где произошел взрыв.

Также взрыв с пожаром в доме произошел вчера в Харьковской области.