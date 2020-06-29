Пожежу в будинку на Позняках загасили

У Києві рятувальники загасили пожежу в житловому будинку в Дарницькому районі. Загоряння сталося в багатоповерхівці на столичних Позняках.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Києві на сторінці у Facebook.

Пожежа на вулиці Олександра Кошиця була ліквідована через пів години після отримання інформації про неї.

Пожежники встановили, що на сходовій клітині 15-поверху горіло сміття на площі 2 квадратні метри. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, пожежа в будинку на Позняках сталася сьогодні ввечері.

Крім того, вчора на Позняка горів балкон у будинку, поруч з багатоповерхівкою, де стався вибух.

Також вибух з пожежею в будинку стався вчора у Харківській області.