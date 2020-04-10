В Чернобыльской зоне радиационный фон находится в пределах нормы

Фото: Денис Шмыгаль (скрин youtube)

В зоне отчуждения введен усиленный дозиметрический контроль

В Чернобыльской зоне, где уже неделю не могут потушить пожар, радиационный фон находится в пределах нормы. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом он добавил, что в зоне отчуждения введен усиленный дозиметрический контроль.

Премьер также сообщил, что Министерство юстиции по его поручению уже разработало законопроект, который существенно увеличивает штрафы за выжигание сухостоя. Правительство его поддержал и вскоре передаст на рассмотрение в Верховную раду.

"ГСЧС и органы местной власти должны установить круглосуточный мониторинг в природных экосистемах, чтобы не допустить распространения пожаров. (Киевская - ред.) ОГА и КГГА должны запретить разведение костров в лесных массивах и выжигание сухой растительности и мусора", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территорию почти 100 га. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара. Один из них - возле села Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

Кроме того, в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предлагает усилить ответственность за самовольное выжигание растительности.