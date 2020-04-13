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Пожар в Чернобыльской зоне: ликвидация огня продолжается

Новости » Общество     13.04.2020 - 01:10
Пожар в Чернобыльской зоне: ликвидация огня продолжается
Фото: пожар в Чернобыле (facebook.com/MNSKOB)

На левом берегу Припяти лесных пожаров не обнаружено

Ликвидация лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что вечером 12 апреля на левом берегу Припяти никаких возгораний нет. В то же время вблизи сел Чистогаловка и Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами.

"На территории Денисовецкого лесничества возле речки Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами. На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка", - добавили в агентстве.

В ведомстве добавили, что основные очаги пожаров вблизи сел Варовичи и Чистогаловка. В этом районе горят травяной настил, тростник и лесная подстилка.

Напомним, в Закарпатской области полиция сообщила о подозрении местному жителю, который устроил пожар на территории заповедника "Долина нарциссов". Огнем было уничтожено 2,5 га территории с краснокнижными растениями.

От начала года в Украине произошло более 15 тысяч случаев возгораний на открытой территории. Огнем было уничтожено почти 18 тысяч гектаров природных экосистем.

В Херсонской области за сутки произошло 4 пожара в экосистемах на площади 2 га Пожар в Житомирской области, где почти 10 дней горит лес, локализовали
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