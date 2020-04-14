Пожар в Чернобыльской зоне потушили

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Об этом в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, уровень радиационного фона находится в норме.

"Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас - в целом в норме", - сообщил Фирсов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожаров в Чернобыльской зоне. К тушению пожаров в зоне отчуждения привлекли более 400 человек и почти сотню 98 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал пожар в Чорнобильськый зоне.

Сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами. В Министерстве внутренних дел заявили, что все три хранилища отработанного ядерного топлива находятся в безопасности.