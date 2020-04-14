Пожар в Чернобыльской зоне: в Беларуси замерили радиационный фон

В связи с пожаром в Чернобыльской зоне в Беларуси замерили радиационный фон и установили, что сохраняется стабильная радиационная обстановка. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды, передает "Интерфакс-Запад".

Как отмечается, превышений радиационных параметров не зафиксировано.

"По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зоне влияния Чернобыльской АЭС и Ровенской АЭС, превышений мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено. Уровни мощности дозы гамма-излучения, уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, радиационная обстановка в республике находится под постоянным контролем.

Напомним, появились фото и видео с места пожара в Чернобыльской зоне, где тушат огонь уже 10-ый день.

Также сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами.