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Пожар в Чернобыльской зоне: в Беларуси замерили радиационный фон

Новости » Происшествия     14.04.2020 - 10:50
Пожар в Чернобыльской зоне: в Беларуси замерили радиационный фон
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Превышений радиационных параметров в Беларуси не зафиксировано

В связи с пожаром в Чернобыльской зоне в Беларуси замерили радиационный фон и установили, что сохраняется стабильная радиационная обстановка. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды, передает "Интерфакс-Запад".

Как отмечается, превышений радиационных параметров не зафиксировано.

"По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зоне влияния Чернобыльской АЭС и Ровенской АЭС, превышений мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено. Уровни мощности дозы гамма-излучения, уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, радиационная обстановка в республике находится под постоянным контролем.

Напомним, появились фото и видео с места пожара в Чернобыльской зоне, где тушат огонь уже 10-ый день.

Также сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами.

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