ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежа у Чорнобильській зоні: у Білорусі виміряли радіаційний фон

Новини » Надзвичайні події     14.04.2020 - 10:50
Пожежа у Чорнобильській зоні: у Білорусі виміряли радіаційний фон
Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Перевищень радіаційних параметрів в Білорусі не зафіксовано

У зв'язку з пожежею в Чорнобильській зоні у Білорусі виміряли радіаційний фон і встановили, що зберігається стабільна радіаційна обстановка. Про це повідомляє Республіканський центр з гідрометеорології, контролю радіоактивного забруднення і моніторингу навколишнього середовища, передає "Інтерфакс-Захід".

Як наголошується, перевищень радіаційних параметрів не зафіксовано.

"За даними стаціонарних пунктів спостережень радіаційного моніторингу атмосферного повітря і пунктів вимірювання автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки, розташованої у зоні впливу Чорнобильської АЕС та Рівненської АЕС, перевищення потужності дози гамма-випромінювання над усталеними багаторічними значеннями не виявлено. Рівні потужності дози гамма-випромінювання, рівні сумарної бета-активності і вмісту цезію-137 у пробах атмосферного повітря відповідали усталеним багаторічним значенням", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, радіаційна обстановка в республіці перебуває під постійним контролем.

Нагадаємо, з'явилися фото і відео з місця пожежі в Чорнобильській зоні, де гасять вогонь уже 10-ий день.

Також повідомлялося, що пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами.

Опубліковано фото і відео з місця пожежі у Чорнобильській зоні Пожежа в Чорнобильській зоні триває, рятувальники скинули авіацією 538 т води
Новини України ЧорнобильрадиацияБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся