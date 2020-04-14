Пожежа у Чорнобильській зоні: у Білорусі виміряли радіаційний фон

Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Перевищень радіаційних параметрів в Білорусі не зафіксовано

У зв'язку з пожежею в Чорнобильській зоні у Білорусі виміряли радіаційний фон і встановили, що зберігається стабільна радіаційна обстановка. Про це повідомляє Республіканський центр з гідрометеорології, контролю радіоактивного забруднення і моніторингу навколишнього середовища, передає "Інтерфакс-Захід".

Як наголошується, перевищень радіаційних параметрів не зафіксовано.

"За даними стаціонарних пунктів спостережень радіаційного моніторингу атмосферного повітря і пунктів вимірювання автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки, розташованої у зоні впливу Чорнобильської АЕС та Рівненської АЕС, перевищення потужності дози гамма-випромінювання над усталеними багаторічними значеннями не виявлено. Рівні потужності дози гамма-випромінювання, рівні сумарної бета-активності і вмісту цезію-137 у пробах атмосферного повітря відповідали усталеним багаторічним значенням", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, радіаційна обстановка в республіці перебуває під постійним контролем.

Нагадаємо, з'явилися фото і відео з місця пожежі в Чорнобильській зоні, де гасять вогонь уже 10-ий день.

Також повідомлялося, що пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами.