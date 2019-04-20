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Пожар в 12-этажке в Одессе ликвидирован

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 14:26
Пожар в 12-этажке в Одессе ликвидирован
Фото: пожар в многоэтажке в Одессе (Думская)

Погибших или пострадавших нет

Пожар в 12-этажном жилом доме в Одессе на улице Черняховского ликвидировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Как сообщили спасатели, возгорание внешней обшивки дома с 2-го по 10-й этажи на площади 100 кв. метров было ликвидировано в 12 часов. В ходе спасательных работ из здания были эвакуированы 68 человек.

Отмечается, что пострадавших или погибших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, сегодня, 20 апреля, в Одессе произошел пожар в 12-этажном жилом доме. По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах здания и очень быстро распространился вверх.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области произошел пожар на сахарном заводе. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования.

Также, 6 апреля в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Пожар произошел в одной из квартир на 8-ом этаже дома в Шевченковском районе столицы. Во время ликвидации пожара в квартире погиб человек.

Добавим, в центре Бангкока (Таиланд) произошел пожар в торговом центре. В результате пожара погибли 3 человека, еще по меньшей мере 8 человек получили ранения.

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