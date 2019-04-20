ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе горит 12-этажка, люди эвакуированы

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 12:45
В Одессе горит 12-этажка, люди эвакуированы
Фото: пожар в многоэтажке в Одессе (Думская)

Пока информации о жертвах пожара нет

В субботу, 20 апреля, в Одессе произошел пожар в 12-этажном жилом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думская.

Как сообщают очевидцы, пожар начался на нижних этажах здания и очень быстро распространилось вверх. На данный момент огонь дошел до 12-го этажа.

Отмечается, что в результате пожара никто не погиб. Людей с здание эвакуировано. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС.

"По неподтвержденной пока информации, на фасаде дома загорелся кондиционер, и от него огонь быстро распространился по обшивке", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в центре Бангкока (Таиланд) произошел пожар в торговом центре. В результате пожара погибли 3 человека, еще по меньшей мере 8 человек получили ранения. Пожар начался в складском помещении, которое было заполнено бумагой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области произошел пожар на сахарном заводе. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования.

Также, 6 апреля в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Пожар произошел в одной из квартир на 8-ом этаже дома в Шевченковском районе столицы. Во время ликвидации пожара в квартире погиб человек.

В Париже назвали новую версию пожара в Нотр-Дам де Пари В Одессе "заминировали" международный аэропорт
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Одессапожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь