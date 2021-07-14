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Поймали на допинге. Двое российских пловцов пропустят Олимпиаду в Токио

Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, которые готовились к участию в Олимпиаде в Токио, временно отстранены из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Международной федерации плавания (FINA)

Отмечается, что решение об их отстранении от участия в соревнованиях по плаванию в Токио-2020 принято на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, ранее в пробах двух российских гребцов нашли запрещенный препарат мельдоний. Их исключили из списков олимпийской сборной РФ.

Отметим, украинский гимнаст Олег Верняев дисквалифицирован на четыре года из-за допинга. В его пробах обнаружили мельдоний. В результате спортсмен пропустит Олимпиаду в Токио.

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Российская ФедерацияЯпонияОлимпиададопинг