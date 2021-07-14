Спіймали на допінгу. Двоє російських плавців пропустять Олімпіаду в Токіо

Російські плавці Вероніка Андрусенко і Олександр Кудашев, які готувалися до участі в Олімпіаді в Токіо, тимчасово відсторонені через підозру в порушенні антидопінгових правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Міжнародної федерації плавання (FINA)
Відзначається, що рішення про їх відсторонення від участі в змаганнях з плавання в Токіо-2020 прийнято на підставі доказів, наданих Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), отриманих з московської антидопінгової лабораторії.
Нагадаємо, раніше у пробах двох російських веслярів знайшли заборонений препарат мельдоній. Їх виключили зі списків олімпійської збірної РФ.
Зазначимо, український гімнаст Олег Верняєв дискваліфікований на чотири роки через допінг. У його пробах виявили мельдоній. В результаті спортсмен пропустить Олімпіаду в Токіо.