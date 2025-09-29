Поїздки російських дипломатів Європою обмежать для припинення шпигунства, - Euobserver

ЄС планує ввести суворі обмеження на пересування російських дипломатів Європою з метою запобігання підривній діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euobserver.
Передбачається, що російські дипломати, наприклад, з Брюсселя, повинні будуть повідомляти владу Люксембургу та Нідерландів про свої поїздки через їхню територію в Гаагу.
Ці заходи обговорюються в рамках нових пропозицій ЄС щодо посилення контролю за дипломатичною діяльністю Росії на території Європейського Союзу.
Крім того, Євросоюз у 19-му пакеті санкцій проти ЄС має намір обмежити пересування всередині блоку не тільки російських дипломатів, а й усіх співробітників дипломатичних представництв Росії.
Обмеження можуть торкнутися консульського персоналу, адміністративно-технічного персоналу, а також членів їхніх сімей.
Раніше видання Euractiv повідомляло, що Європейський Союз розглядає можливість введення нових обмежень для громадян Росії, а також обмежень для російських дипломатів.
ЄС вирішив поки що не запроваджувати заборони для жителів Росії, однак для дипломатів санкції буде ухвалено в 19 пакеті.
Європейська комісія 19 вересня представила на обговорення країн-членів Євросоюзу 19-й пакет санкцій проти російського режиму.
Схваленняпакета поки що блокує Словаччина, уряд якої зберігає близькі стосунки з Кремлем.