Поїздки російських дипломатів Європою обмежать для припинення шпигунства, - Euobserver

Передбачається, що російські дипломати, наприклад, з Брюсселя, повинні будуть повідомляти владу Люксембургу та Нідерландів про свої поїздки через їхню територію в Гаагу.

Ці заходи обговорюються в рамках нових пропозицій ЄС щодо посилення контролю за дипломатичною діяльністю Росії на території Європейського Союзу.

Крім того, Євросоюз у 19-му пакеті санкцій проти ЄС має намір обмежити пересування всередині блоку не тільки російських дипломатів, а й усіх співробітників дипломатичних представництв Росії.

Обмеження можуть торкнутися консульського персоналу, адміністративно-технічного персоналу, а також членів їхніх сімей.