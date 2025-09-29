UA

Війна в Україні

Поїздки російських дипломатів Європою обмежать для припинення шпигунства, - Euobserver

Фото: Російським шпигунам під дипломатичним прикриттям обмежать поїздки в ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

ЄС планує ввести суворі обмеження на пересування російських дипломатів Європою з метою запобігання підривній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euobserver.

Передбачається, що російські дипломати, наприклад, з Брюсселя, повинні будуть повідомляти владу Люксембургу та Нідерландів про свої поїздки через їхню територію в Гаагу.

Ці заходи обговорюються в рамках нових пропозицій ЄС щодо посилення контролю за дипломатичною діяльністю Росії на території Європейського Союзу.

Крім того, Євросоюз у 19-му пакеті санкцій проти ЄС має намір обмежити пересування всередині блоку не тільки російських дипломатів, а й усіх співробітників дипломатичних представництв Росії.

Обмеження можуть торкнутися консульського персоналу, адміністративно-технічного персоналу, а також членів їхніх сімей.

 

Санкції ЄС

Раніше видання Euractiv повідомляло, що Європейський Союз розглядає можливість введення нових обмежень для громадян Росії, а також обмежень для російських дипломатів.

ЄС вирішив поки що не запроваджувати заборони для жителів Росії, однак для дипломатів санкції буде ухвалено в 19 пакеті.

Європейська комісія 19 вересня представила на обговорення країн-членів Євросоюзу 19-й пакет санкцій проти російського режиму.

Схваленняпакета поки що блокує Словаччина, уряд якої зберігає близькі стосунки з Кремлем.

