RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Поездки российских дипломатов по Европе ограничат для пресечения шпионажа, - Euobserver

Фото: Русским шпионам под дипломатическим прикрытием ограничат поездки в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ЕС планирует ввести строгие ограничения на передвижение российских дипломатов по Европе в целях предотвращения подрывной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euobserver.

Предполагается, что российские дипломаты, например, из Брюсселя, должны будут уведомлять власти Люксембурга и Нидерландов о своих поездках через их территорию в Гаагу.

Эти меры обсуждаются в рамках новых предложений ЕС по усилению контроля за дипломатической деятельностью России на территории Европейского Союза.

Кроме того, Евросоюз в 19-м пакете санкций против ЕС намерен ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но всех сотрудников дипломатических представительств России.

Ограничения могут затронуть консульский персонал, административно-технический персонал, а также членов их семей.

Санкции ЕС

Ранее издание Euractiv, сообщало, что Европейский Союз рассматривает возможность введения новых ограничений для граждан России, а также ограничений для российских дипломатов.

ЕС решил пока не вводить запреты для жителей России, однако для дипломатов санкции будут приняты в 19 пакете.

Европейская комиссия 19 сентября представила на обсуждение стран-членов Евросоюза 19-й пакет санкций против российского режима.

Одобрение пакета пока блокирует Словакия, что правительство сохраняет близкие отношения с Кремлем.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская Федерация