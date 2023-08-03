Не тільки за курорти. Арахамія розповів за що ще депутатів виганятимуть зі "Слуги народу"

Як відзначив Арахамія, сьогодні парламент України працює над тим, щоб максимально наблизити вступ країни до Європейського союзу, що, зі свого боку, зокрема потребує ухвалення 37 євроінтеграційних законів.

"Не всі з потрібних законів популярні - наприклад, законопроект про повернення податків на колишній, довоєнний рівень та поновлення перевірок був непопулярним, і я важко зібрав за нього голоси. Але це була умова надання нам макрофінансової допомоги. На сьогодні вже, напевно, понад 60 копійок у кожній гривні, яка є у бюджеті, – це гроші іноземних партнерів", - пояснив Арахамія.

За словами голови фракції, якщо партнери України вважають за необхідне прийняття відповідного закону, незважаючи на опір, парламент повинен прийняти цю умову та назбирати голоси для ухвалення законопроєкту.

Водночас є ті, хто хоче "бути популярним" та виступити проти голосування у момент, коли Верховна рада сьогодні живе у порядку денному, під час якого виконує список обов'язків.

"І ті, хто не хочуть підтримувати - моя думка: нехай складають мандат, потім нехай йдуть на наступні вибори, коли вони будуть проводитись, та розповідають виборцям, які вони були гарні, коли за щось не проголосували", - відзначив Арахамія.

Кому загрожує виключення?

Відповідаючи на питання, чи є сьогодні конкретні люди, яким загрожує виключення, Арахамія відзначив, що їх кілька й наразі вони отримали останній шанс, щоб зрозуміти важливість сьогоднішніх голосувань.

"Наприклад, з релігійних питань ми завжди маємо вільне голосування, з таких питань, як Стамбульська конвенція, – теж. А коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення треба просто виконувати, як обіцяли", - додав голова фракції "Слуга народу".

Останні виключення зі "Слуги народу"

Андрій Холодов

Нещодавно "Схеми" оприлюднили розслідування про Холодова, в якому стверджувалось про те, що народний депутат покинув України ще у січні 2023 року і з того часу не повертався. Також уточнювалось, що він перебуває зі своєю родиною за кордоном, у тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток.

В кінці липня Холодов подав до Ради заяву про складання мандату.

Юрій Арістов

Згідно з розслідуванням, у липні заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Арістов з родиною відпочивав у 5-зірковому готелі на Мальдівах. Вартість проживання на двох там складає щонайменше 100 тисяч гривень на добу.

Через деякий час народний депутат написав заяву про складання мандату. Після цього правоохоронці повідомили про проведення обшуків у Арістова.

Вже 28 липня суд обрав йому запобіжний захід. Згідно з даними ДБР, колишній нардеп підозрюється у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.