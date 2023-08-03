Не только за курорты. Арахамия рассказал за что еще депутатов будут выгонять из "Слуги народа"

Как отметил Арахамия, сегодня парламент Украины работает над тем, чтобы максимально приблизить вступление страны в Европейский союз, что, в свою очередь, в частности требует принятия 37 евроинтеграционных законов.

"Не все из нужных законов популярны - например, законопроект о возвращении налогов на прежний, довоенный уровень и возобновление проверок был непопулярным, и я с трудом собрал за него голоса. Но это было условие предоставления нам макрофинансовой помощи. На сегодня уже, наверное, более 60 копеек в каждой гривне, которая есть в бюджете, - это деньги иностранных партнеров", - пояснил Арахамия.

По словам главы фракции, если партнеры Украины считают необходимым принятие соответствующего закона, несмотря на сопротивление, парламент должен принять это условие и собрать голоса для принятия законопроекта.

В то же время есть те, кто хочет "быть популярным" и выступить против голосования в момент, когда Верховная Рада сегодня живет в повестке дня, во время которой выполняет список обязанностей.

"И те, кто не хотят поддерживать - мое мнение: пусть складывают мандат, потом пусть идут на следующие выборы, когда они будут проводиться, и рассказывают избирателям, какие они были хорошие, когда за что-то не проголосовали", - отметил Арахамия.

Кому грозит исключение?

Отвечая на вопрос, есть ли сегодня конкретные люди, которым грозит исключение, Арахамия отметил, что их несколько и сейчас они получили последний шанс, чтобы понять важность сегодняшних голосований.

"Например, по религиозным вопросам мы всегда имеем свободное голосование, по таким вопросам, как Стамбульская конвенция, - тоже. А когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения надо просто выполнять, как обещали", - добавил глава фракции "Слуга народа".

Последние исключения из "Слуги народа"

Андрей Холодов

Недавно "Схемы" обнародовали расследование о Холодове, в котором утверждалось, что народный депутат покинул Украину еще в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Также уточнялось, что он находится со своей семьей за границей, в том числе на Кипре, где имеет семейное имение.

В конце июля Холодов подал в Раду заявление о сложении мандата.

Юрий Аристов

Согласно расследованию, в июле заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Аристов с семьей отдыхал в 5-звездном отеле на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих там составляет не менее 100 тысяч гривен в сутки.

Спустя время народный депутат написал заявление о составлении мандата. После этого правоохранители сообщили о проведении обысков у Аристова.

Уже 28 июля суд избрал ему меру пресечения. Согласно данным ДБР, бывший нардеп подозревается во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане.