У нардепа Арістова провели обшуки, розпочате розслідування

У заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа Юрія Арістова провели обшуки. Розпочате розслідування через поїздку парламентаря на Мальдіви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Обшуки проводили СБУ та ДБР. Слідство встановило, що у середині липня 2023 року нардеп Арістов перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

За попередніми даними, для нелегального виїзду за кордон було внесено неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" нардепа.

СБУ повідомляє, що у липні депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одній з приватних лікарень Києва до 19 липня. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Підтверджено, що депутат разом з дружиною та дітьми до 22 липня перебував на Мальдівах у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків СБУ виявила закордонний паспорт нардепа, у якому є відмітки про виїзд на Мальдіви.

Відкрита кримінальна справа за ч. 1 ст. 366 ККУ (службового підроблення). Розслідування триває.

Фото: у нардепа Арістова провели обшуки (ssu.gov.ua)

Що цьому передувало

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що у липні цього року нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов з сім'єю відпочивав в елітному готелі на Мальдівах. Вартість проживання на двох там оцінюють щонайменше у 100 тисяч гривень на добу.

На скандал відреагував голова фракції "Слуга народу" Давив Арахамія. Він заявив, що вимагатиме позбавлення мандата Арістова. Пізніше сам Арістов написав заяву про складання депутатського мандату.

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