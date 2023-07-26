ua en ru
Ср, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У нардепа Арістова провели обшуки, розпочате розслідування

Новость на русском →
Україна, Середа 26 липня 2023 10:33
У нардепа Арістова провели обшуки, розпочате розслідування Фото: нардеп Юрій Арістов (facebook com yuaristov)
Автор: Наталія Юрченко

У заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа Юрія Арістова провели обшуки. Розпочате розслідування через поїздку парламентаря на Мальдіви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Обшуки проводили СБУ та ДБР. Слідство встановило, що у середині липня 2023 року нардеп Арістов перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

За попередніми даними, для нелегального виїзду за кордон було внесено неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" нардепа.

СБУ повідомляє, що у липні депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одній з приватних лікарень Києва до 19 липня. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Підтверджено, що депутат разом з дружиною та дітьми до 22 липня перебував на Мальдівах у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків СБУ виявила закордонний паспорт нардепа, у якому є відмітки про виїзд на Мальдіви.

Відкрита кримінальна справа за ч. 1 ст. 366 ККУ (службового підроблення). Розслідування триває.

Фото: у нардепа Арістова провели обшуки (ssu.gov.ua)

Що цьому передувало

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що у липні цього року нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов з сім'єю відпочивав в елітному готелі на Мальдівах. Вартість проживання на двох там оцінюють щонайменше у 100 тисяч гривень на добу.

На скандал відреагував голова фракції "Слуга народу" Давив Арахамія. Він заявив, що вимагатиме позбавлення мандата Арістова. Пізніше сам Арістов написав заяву про складання депутатського мандату.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ДБР выезд за границу
NEWS
ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків