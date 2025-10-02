Поїздка за 1700 гривень: у столиці під час тривоги різко зросли тарифи на таксі

У Києві вранці четверга, 2 жовтня, під час повітряної тривоги різко піднялися тарифи на послуги таксі. Вартість окремих поїздок сягнула понад 1700 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані в соціальних мережах.
Після оголошення тривоги метрополітен у столиці зупинив рух поїздів, через що багато людей почали шукати альтернативний транспорт. Це спричинило значне підвищення цін у сервісах таксі.
За даними користувачів соцмереж, поїздка з правого на лівий берег Києва від вулиці Академіка Заболотного до ДВРЗ коштувала 1707 гривень без знижки. Інший маршрут - від вулиці Закревського на Троєщині до проспекту Бажана - обійшовся у 766 гривень.
Ціни на таксі у Києві зранку 2 жовтня (скриншот користувачів соцмереж)
Ціни на таксі у Києві зранку 2 жовтня (скриншот користувачів соцмереж)
Повітряну тривогу у Києві скасували о 9:29, однак підвищений попит на таксі зберігається. Станом на 10:00 ціни залишалися вищими за звичайні.
Наприклад, поїздка від станції метро Теремки до Майдану Незалежності коштувала (у різних сервісах таксі):
387 гривень (357 гривень зі знижкою) у стандартному тарифі;
Ціни на таксі у Києві 2 жовтня (скриншот РБК-Україна)
388 гривень (349 гривень зі знижкою) або 600 гривень (540 гривень зі знижкою) за поїздку зі швидшою подачею авто;
Ціни на таксі у Києві 2 жовтня (скриншот РБК-Україна)
482 гривні у стандартному тарифі.
Ціни на таксі у Києві 2 жовтня (скриншот РБК-Україна)
Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня Росія масовано атакувала Україну дронами. У Київській області поранення отримав 50-річний чоловік, якого госпіталізували. Також внаслідок удару по залізничній інфраструктурі Одеси уламками травмований машиніст, рух поїздів тимчасово затримувався, але вже відновлений. Ударів зазнали й прикордонні громади на півночі України.