Поїздка за 1700 гривень: у столиці під час тривоги різко зросли тарифи на таксі

Після оголошення тривоги метрополітен у столиці зупинив рух поїздів, через що багато людей почали шукати альтернативний транспорт. Це спричинило значне підвищення цін у сервісах таксі.

За даними користувачів соцмереж, поїздка з правого на лівий берег Києва від вулиці Академіка Заболотного до ДВРЗ коштувала 1707 гривень без знижки. Інший маршрут - від вулиці Закревського на Троєщині до проспекту Бажана - обійшовся у 766 гривень.



Ціни на таксі у Києві зранку 2 жовтня (скриншот користувачів соцмереж)



Ситуація після відбою тривоги

Повітряну тривогу у Києві скасували о 9:29, однак підвищений попит на таксі зберігається. Станом на 10:00 ціни залишалися вищими за звичайні.

Наприклад, поїздка від станції метро Теремки до Майдану Незалежності коштувала (у різних сервісах таксі):

387 гривень (357 гривень зі знижкою) у стандартному тарифі;



Ціни на таксі у Києві 2 жовтня (скриншот РБК-Україна)

388 гривень (349 гривень зі знижкою) або 600 гривень (540 гривень зі знижкою) за поїздку зі швидшою подачею авто;

Ціни на таксі у Києві 2 жовтня (скриншот РБК-Україна)

482 гривні у стандартному тарифі.



Ціни на таксі у Києві 2 жовтня (скриншот РБК-Україна)