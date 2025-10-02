RU

Образование Деньги Изменения

Поездка за 1700 гривен: в столице во время тревоги резко выросли тарифы на такси

Фото: В Киеве взлетели цены на такси во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве утром четверга, 2 октября, во время воздушной тревоги резко поднялись тарифы на услуги такси. Стоимость отдельных поездок достигла более 1700 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в социальных сетях.

После объявления тревоги метрополитен в столице остановил движение поездов, из-за чего многие люди начали искать альтернативный транспорт. Это повлекло значительное повышение цен в сервисах такси.

По данным пользователей соцсетей, поездка с правого на левый берег Киева от улицы Академика Заболотного до ДВРЗ стоила 1707 гривен без скидки. Другой маршрут - от улицы Закревского на Троещине до проспекта Бажана - обошелся в 766 гривен.


Цены на такси в Киеве утром 2 октября (скриншот пользователей соцсетей)


Цены на такси в Киеве утром 2 октября (скриншот пользователей соцсетей)

Ситуация после отбоя тревоги

Воздушную тревогу в Киеве отменили в 9:29, однако повышенный спрос на такси сохраняется. По состоянию на 10:00 цены оставались выше обычных.

Например, поездка от станции метро Теремки до Майдана Независимости стоила (в разных сервисах такси):

387 гривен (357 гривен со скидкой) в стандартном тарифе;


Цены на такси в Киеве 2 октября (скриншот РБК-Украина)

388 гривен (349 гривен со скидкой) или 600 гривен (540 гривен со скидкой) за поездку с более быстрой подачей авто;

Цены на такси в Киеве 2 октября (скриншот РБК-Украина)

482 гривны в стандартном тарифе.


Цены на такси в Киеве 2 октября (скриншот РБК-Украина)

Напомним, в ночь на 2 октября Россия массированно атаковала Украину дронами. В Киевской области ранения получил 50-летний мужчина, которого госпитализировали. Также в результате удара по железнодорожной инфраструктуре Одессы обломками травмирован машинист, движение поездов временно задерживалось, но уже восстановлено. Ударам подверглись и пограничные громады на севере Украины.

