Поїздка за 1700 гривень: у столиці під час тривоги різко зросли тарифи на таксі

Четвер 02 жовтня 2025 10:30
UA EN RU
Поїздка за 1700 гривень: у столиці під час тривоги різко зросли тарифи на таксі Фото: У Києві злетіли ціни на таксі під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві вранці четверга, 2 жовтня, під час повітряної тривоги різко піднялися тарифи на послуги таксі. Вартість окремих поїздок сягнула понад 1700 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані в соціальних мережах.

Після оголошення тривоги метрополітен у столиці зупинив рух поїздів, через що багато людей почали шукати альтернативний транспорт. Це спричинило значне підвищення цін у сервісах таксі.

За даними користувачів соцмереж, поїздка з правого на лівий берег Києва від вулиці Академіка Заболотного до ДВРЗ коштувала 1707 гривень без знижки. Інший маршрут - від вулиці Закревського на Троєщині до проспекту Бажана - обійшовся у 766 гривень.

Поїздка за 1700 гривень: у столиці під час тривоги різко зросли тарифи на таксі
Ціни на таксі у Києві зранку 2 жовтня (скриншот користувачів соцмереж)

Поїздка за 1700 гривень: у столиці під час тривоги різко зросли тарифи на таксі
Ціни на таксі у Києві зранку 2 жовтня (скриншот користувачів соцмереж)

Ситуація після відбою тривоги

Повітряну тривогу у Києві скасували о 9:29, однак підвищений попит на таксі зберігається. Станом на 10:00 ціни залишалися вищими за звичайні.

Наприклад, поїздка від станції метро Теремки до Майдану Незалежності коштувала (у різних сервісах таксі):

387 гривень (357 гривень зі знижкою) у стандартному тарифі;

Поїздка за 1700 гривень: у столиці під час тривоги різко зросли тарифи на таксі
Ціни на таксі у Києві 2 жовтня (скриншот РБК-Україна)

388 гривень (349 гривень зі знижкою) або 600 гривень (540 гривень зі знижкою) за поїздку зі швидшою подачею авто;

Ціни на таксі у Києві 2 жовтня (скриншот РБК-Україна)

482 гривні у стандартному тарифі.

Поїздка за 1700 гривень: у столиці під час тривоги різко зросли тарифи на таксі
Ціни на таксі у Києві 2 жовтня (скриншот РБК-Україна)

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня Росія масовано атакувала Україну дронами. У Київській області поранення отримав 50-річний чоловік, якого госпіталізували. Також внаслідок удару по залізничній інфраструктурі Одеси уламками травмований машиніст, рух поїздів тимчасово затримувався, але вже відновлений. Ударів зазнали й прикордонні громади на півночі України.

