Поездка за 1700 гривен: в столице во время тревоги резко выросли тарифы на такси
В Киеве утром четверга, 2 октября, во время воздушной тревоги резко поднялись тарифы на услуги такси. Стоимость отдельных поездок достигла более 1700 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в социальных сетях.
После объявления тревоги метрополитен в столице остановил движение поездов, из-за чего многие люди начали искать альтернативный транспорт. Это повлекло значительное повышение цен в сервисах такси.
По данным пользователей соцсетей, поездка с правого на левый берег Киева от улицы Академика Заболотного до ДВРЗ стоила 1707 гривен без скидки. Другой маршрут - от улицы Закревского на Троещине до проспекта Бажана - обошелся в 766 гривен.
Цены на такси в Киеве утром 2 октября (скриншот пользователей соцсетей)
Цены на такси в Киеве утром 2 октября (скриншот пользователей соцсетей)
Ситуация после отбоя тревоги
Воздушную тревогу в Киеве отменили в 9:29, однако повышенный спрос на такси сохраняется. По состоянию на 10:00 цены оставались выше обычных.
Например, поездка от станции метро Теремки до Майдана Независимости стоила (в разных сервисах такси):
387 гривен (357 гривен со скидкой) в стандартном тарифе;
Цены на такси в Киеве 2 октября (скриншот РБК-Украина)
388 гривен (349 гривен со скидкой) или 600 гривен (540 гривен со скидкой) за поездку с более быстрой подачей авто;
Цены на такси в Киеве 2 октября (скриншот РБК-Украина)
482 гривны в стандартном тарифе.
Цены на такси в Киеве 2 октября (скриншот РБК-Украина)
Напомним, в ночь на 2 октября Россия массированно атаковала Украину дронами. В Киевской области ранения получил 50-летний мужчина, которого госпитализировали. Также в результате удара по железнодорожной инфраструктуре Одессы обломками травмирован машинист, движение поездов временно задерживалось, но уже восстановлено. Ударам подверглись и пограничные громады на севере Украины.