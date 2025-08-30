Поїзди знову їдуть: УЗ ліквідувала наслідки нічного обстрілу на Київщині

Атака на Україну

Російські війська сьогодні вночі, 30 серпня, атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Через обстріл Київської області ряд потягів суттєво затримався.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували українські території. Під обстрілом були Київ, Луцьк, Запоріжжя, Дніпро та ще 8 регіонів країни.

Так, у Запоріжжі внаслідок обстрілу зафіксовано влучання. Також пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. За даними поліції, станом на 08:50 кількість поранених збільшилась до 24, з них троє - діти. Госпіталізовано 12 людей

Російські окупанти також вночі атакували Черкаси та область. Як наслідок пошкоджено ліцей. Рятувальники гасять пожежі спричинені ворожими ударами.

Більше подробиць про нічну атаку на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна.