Война в Украине

Поезда снова едут: УЗ ликвидировала последствия ночного обстрела в Киевской области

Фото: УЗ возобновила движение поездов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Движение поездов через Киевскую область восстановлено после ночного обстрела. Железнодорожники быстро ликвидировали повреждения и вернули участок в штатный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Железнодорожники восстановили поврежденную сегодня ночью вражеской атакой железнодорожную инфраструктуру на Киевщине", - сообщили в компании.

По данным УЗ, движение поездов через участок происходит стандартным образом, а сотрудники сейчас работают над сокращением времени задержки в пути поездов, опаздывающих в результате обстрела.

"Спасибо всем пассажирам за терпение и понимание", - отметили в "Укрзализныце".

Атака на Украину

Российские войска сегодня ночью, 30 августа, атаковали Украину дронами и ракетами различных типов. Из-за обстрела Киевской области ряд поездов существенно задержался.

Напомним, что этой ночью россияне массированно атаковали украинские территории. Под обстрелом были Киев, Луцк, Запорожье, Днепр и еще 8 регионов страны.

Так, в Запорожье в результате обстрела зафиксировано попадание. Также повреждены частные дома, загорелся пожар. По данным полиции, по состоянию на 08:50 количество раненых увеличилось до 24, из них трое - дети. Госпитализированы 12 человек

Российские оккупанты также ночью атаковали Черкассы и область. В результате поврежден лицей. Спасатели тушат пожары вызванные вражескими ударами.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

