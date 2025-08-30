Поезда снова едут: УЗ ликвидировала последствия ночного обстрела в Киевской области

Атака на Украину

Российские войска сегодня ночью, 30 августа, атаковали Украину дронами и ракетами различных типов. Из-за обстрела Киевской области ряд поездов существенно задержался.

Напомним, что этой ночью россияне массированно атаковали украинские территории. Под обстрелом были Киев, Луцк, Запорожье, Днепр и еще 8 регионов страны.

Так, в Запорожье в результате обстрела зафиксировано попадание. Также повреждены частные дома, загорелся пожар. По данным полиции, по состоянию на 08:50 количество раненых увеличилось до 24, из них трое - дети. Госпитализированы 12 человек

Российские оккупанты также ночью атаковали Черкассы и область. В результате поврежден лицей. Спасатели тушат пожары вызванные вражескими ударами.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину - читайте в материале РБК-Украина.