Поїзди з України до Будапешта та Відня змінять маршрут: коли та як курсуватимуть

Нагадаємо, починаючи з 31 липня поїзд №39/40 "Запоріжжя - Солотвино" почав курсувати через Чоп, що дає змогу зручно пересідати на міжнародні рейси до Угорщини, Словаччини та Чехії. В "Укрзалізниці" зазначають, що це має покращити сполучення східного Закарпаття та сходу України з країнами ЄС.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 серпня 2025 року "Укрзалізниця" в тестовому режимі запровадила верифікацію через "Дія.Підпис" для купівлі та повернення квитків на кілька популярних рейсів. Мета - боротьба зі спекуляцією. Верифікація наразі потрібна для поїздів №29/30, №12 та №27/28. Для пасажирів без біометричних документів квитки доступні в окремих касах.

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