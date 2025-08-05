Поезда из Украины в Будапешт и Вену изменят маршрут: когда и как будут курсировать

С 25 августа по 20 сентября 2025 года на станции Будапешт-Келети будут проходить масштабные ремонтные работы. Из-за этого изменится расписание и маршруты украинских поездов, следующих в Будапешт и Вену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Поезд №9/10 Киев - Будапешт - Киев будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгати вместо Келети.
Поезд №143/146 Чоп - Вена - Чоп (а также беспересадочные вагоны Киев - Вена - Киев) будут останавливаться только на станции Будапешт Келенфельд. Остановка на Келете будет отменена.
Будапешт Нюгати и Будапешт Келенфельд являются удобными центральными станциями, которые имеют доступ к метро, трамваям и автобусам:
Пассажирам советуют учесть изменения при планировании путешествий и заблаговременно проверять билеты.
Напомним, начиная с 31 июля поезд №39/40 "Запорожье - Солотвино" начал курсировать через Чоп, что позволяет удобно пересаживаться на международные рейсы в Венгрию, Словакию и Чехию. В "Укрзализныце" отмечают, что это должно улучшить сообщение восточного Закарпатья и востока Украины со странами ЕС.
Ранее РБК-Украина писало, что с 1 августа 2025 года "Укрзализныця" в тестовом режиме ввела верификацию через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на несколько популярных рейсов. Цель - борьба со спекуляцией. Верификация пока нужна для поездов №29/30, №12 и №27/28. Для пассажиров без биометрических документов билеты доступны в отдельных кассах.
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