Поезда из Украины в Будапешт и Вену изменят маршрут: когда и как будут курсировать

Напомним, начиная с 31 июля поезд №39/40 "Запорожье - Солотвино" начал курсировать через Чоп, что позволяет удобно пересаживаться на международные рейсы в Венгрию, Словакию и Чехию. В "Укрзализныце" отмечают, что это должно улучшить сообщение восточного Закарпатья и востока Украины со странами ЕС.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 августа 2025 года "Укрзализныця" в тестовом режиме ввела верификацию через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на несколько популярных рейсов. Цель - борьба со спекуляцией. Верификация пока нужна для поездов №29/30, №12 и №27/28. Для пассажиров без биометрических документов билеты доступны в отдельных кассах.

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