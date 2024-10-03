Type-C і кондиціонер у плацкарті. УЗ показала оновлені вагони, в яких вже можна їздити

Від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" відновила вже 33 пасажирські вагони, 29 з яких - плацкартні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що змінюється у вагонах УЗ після модернізації Згідно з інформацією "Укрзалізниці", нещодавно модернізували ще 4 плацкартних вагони. Уточнюється, що всі роботи було виконано в Україні - на власних потужностях УЗ. Плацкартний вагон після модернізації - як новенький (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia) "Сьогодні вагони з цієї партії вирушать у перший рейс у складі поїзда №7/8 "Київ - Чернівці". Відтепер він буде повністю укомплектований модернізованими плацкартними вагонами, вартість проїзду в яких залишиться без змін. Оновлюємо рухомий склад за графіком", - наголосили у компанії. У такому плацкарті пасажирам має бути комфортно (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia) Зазначається, що в межах модернізації у вагонах УЗ було: оновлено інтер'єр, екстер'єрне лакове покриття та всі табло

облаштовано систему кондиціювання

встановлено вакуумні туалети

додано маркування шрифтом Брайля

оновлено освітлення та індивідуальне керування ним

розміщено біля місць пасажирів стандартні розетки, порти USB та Type-C Результат модернізації вагонів УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia) Насамкінець повідомляється, що ці вагони було укомплектовано новими матрацами та подушками. Допис прес-служби УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)