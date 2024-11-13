В поездах УЗ есть бесплатные услуги, о которых мало кто знает: список
В поездах "Укрзализныци" пассажирам во время путешествия предоставляются как основные бесплатные услуги, так и ряд дополнительных - за отдельную плату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
Содержание
- Основные услуги в поездах УЗ
- Бесплатные услуги в скоростных поездах Интерсити
- Услуги в скоростных поездах за отдельную плату
Основные услуги в поездах УЗ
Согласно информации "Укрзализныци", в пассажирских поездах формирования Украины пассажирам предоставляются следующие основные услуги:
- предоставление в пользование комплекта постельных принадлежностей
- реализация чая, кофе, соков и других напитков
- реализация штучных товаров в таре и упаковке
- реализация печатной продукции
- пользование холодильником, СВЧ-печью
- трансляция аудио-, видео программ
- оформление начальником поезда (в отдельных случаях) проезда пассажиров и перевозка их избыточной клади
- оформление начальником поезда услуги перевозки по территории Украины экспресс-передач
При этом информацию о полном перечне услуг и их стоимости пассажиры могут узнать непосредственно у проводника вагона или начальника поезда.
Уточняется, что по собственному желанию пассажиры могут оплатить в билетной кассе стоимость чая.
Бесплатные услуги в скоростных поездах Интерсити
В скоростных поездах Интерсити и Интерсити+ предоставляются некоторые бесплатные услуги:
- доставка предварительно оплаченных заказов (продуктов питания, напитков и т.п.)
- предоставление информации по радиотрансляционной сети
- пользование аптечкой домедицинской помощи
- пользование в туалетных комнатах мылом, дезинфицирующим гелем для крышек унитазов, туалетной бумагой, антисептиком
- предоставление клининговых услуг в вагонах
- обеспечение индивидуальным одноразовым подголовником
- предоставление кипяченой воды
- предоставление печатной продукции (при наличии)
- перевозка с собой в вагоне ручной клади весом до 36 кг на полный, льготный, детский, в том числе бесплатный проездной документ (если его размер по сумме трех измерений не превышает 200 см)
- вызов медицинских работников и полиции (при необходимости)
Услуги в скоростных поездах за отдельную плату
За отдельную плату в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+ предоставляются следующие услуги:
- услуги питания (продукты питания и напитки в ассортименте)
- пользование WI-FI (при установке на подвижном составе)
- онлайн-кинотеатр, к которому можно подключиться с помощью собственных гаджетов (смартфоны, ноутбуки, планшеты)
- онлайн-библиотека (сканирование QR-кода на информационных наклейках, размещенных в салоне вагона)
Где можно купить билеты УЗ
Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.
В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.
В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.
В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".
В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.
2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.
Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты у Viber и Telegram.
Читайте также, как выглядят обновленные плацкартные вагоны УЗ, в которых уже можно ездить, и что известно о строительстве новых вагонов "Укрзализныци".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.