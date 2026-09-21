Поїзд можуть зупинити навіть у "жовту" тривогу: "Укрзалізниця" роз'яснила правила

Коли реально зупиняються поїзди УЗ

Нещодавно у Threads з'явився коментар-запитання до "Укрзалізниці" одного з користувачів.

"На "жовтий" сигнал тривог діти навчаються, а потяг мав би їхати, але не їздить. Чому порушується закон", - йдеться у дописі.

В УЗ відповіли, що це - "не зовсім так".

"Жовтий" рівень означає, що рух поїздів та посадка/висадка можуть продовжуватися", - нагадали у компанії.

Наголошується, що це не означає, що "за будь-яких обставин поїзд не зупинятиметься".

Пасажирам пояснили, що за безпековою ситуацією стежать спеціальні моніторингові групи "Укрзалізниці".

Якщо вони фіксують "безпосередню загрозу конкретному поїзду", то "рішення щодо його руху, зупинки та переміщення людей у безпечне місце приймається окремо - з урахуванням оперативної ситуації".

"Тобто головний принцип простий: рівень загрози не скасовує реагування на конкретну повітряну ціль", - констатували в "Укрзалізниці".

Отже, "якщо є безпосередня небезпека для людей", УЗ діє "відповідно до неї".

"Безпека пасажирів тут завжди на першому місці", - підсумували в компанії.

Відповідь УЗ на коментар у соціальній мережі (скриншот: threads.com/@ukrainianrailways)

Загальні правила роботи залізниці під час тривог

18 вересня прес-служба АТ "Укрзалізниця" у Facebook повідомила, що Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряної загрози.

Йдеться про врегулювання порядку роботи залізничного транспорту у разі встановлення "жовтого" та "червоного" рівнів загрози засобів повітряного нападу.

Так, за "жовтого" рівня загрози поїзди в цілому можуть продовжувати курсування.

Дозволяється:

їхнє приймання;

їхнє відправлення;

інші технологічні процеси;

посадка та висадка пасажирів (на вокзалах, станціях і платформах).

В УЗ пояснили, що пасажири при цьому можуть перебувати на вокзалах і станціях на власний розсуд.

"Якщо безпосередня оперативна обстановка дозволятиме та/або моніторингові групи "Укрзалізниці" не дадуть прямої команди щодо евакуації", - уточнили у компанії.

Зазначається, що на вокзалах і платформах, обладнаних підземними переходами до колій, посадка/висадка пасажирів "може здійснюватися саме таким шляхом".

Тим часом за "червоного" рівня загрози - посадка та висадка пасажирів припиняється.

Пасажири, працівники залізниці та інші відвідувачі повинні переміститись до найближчих укриттів.

Як працює залізниця за різних рівнів повітряної загрози (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В "Укрзалізниці" наголосили, що "рух поїздів, які перебувають у дорозі, не припинятиметься автоматично".

Рішення щодо кожного поїзда ухвалюватиметься окремо - з урахуванням оперативної ситуації та інформації про повітряні загрози (яку надають моніторингові групи УЗ).

"Укрзалізниця" також розосереджуватиме пасажирські потоки та рухомий склад, щоб не допускати їх скупчення", - уточнили у компанії.

Отже, за необхідності "рух окремих поїздів може бути обмежений або тимчасово припинений".

"Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану", - підсумували в "Укрзалізниці".