Поезд могут остановить даже в "желтую" тревогу: "Укрзализныця" разъяснила правила

Когда реально останавливаются поезда УЗ

Недавно у Threads появился комментарий-вопрос к "Укрзализныце" одного из пользователей.

"На "желтый" сигнал тревог дети учатся, а поезд должен ехать, но не ездит. Почему нарушается закон", - говорится в сообщении.

В УЗ ответили, что это - "не совсем так".

"Желтый" уровень означает, что движение поездов и посадка/высадка могут продолжаться", - напомнили в компании.

Подчеркивается, что это не означает, что "при любых обстоятельствах поезд не будет останавливаться".

Пассажирам объяснили, что за ситуацией с безопасностью следят специальные мониторинговые группы "Укрзализныци".

Если они фиксируют "непосредственную угрозу конкретному поезду", то "решение насчет его движения, остановки и перемещения людей в безопасное место принимается отдельно - с учетом оперативной ситуации".

"То есть главный принцип прост: уровень угрозы не отменяет реагирования на конкретную воздушную цель", - констатировали в "Укрзализныце".

Следовательно, "если есть непосредственная опасность для людей", УЗ действует "в соответствии с ней".

"Безопасность пассажиров здесь всегда на первом месте", - подытожили в компании.

Ответ УЗ на комментарий в социальной сети (скриншот: threads.com/@ukrainianrailways)

Общие правила работы железной дороги во время тревог

18 сентября пресс-служба АО "Укрзализныця" в Facebook сообщила, что Кабинет министров утвердил новые правила работы железной дороги во время воздушной угрозы.

Речь идет об урегулировании порядка работы железнодорожного транспорта при установлении "желтого" и "красного" уровней угрозы средств воздушного нападения.

Так, при "желтом" уровне угрозы поезда в целом могут продолжать курсирование.

Разрешается:

их прием;

их отправление;

другие технологические процессы;

посадка и высадка пассажиров (на вокзалах, станциях и платформах).

В УЗ объяснили, что пассажиры при этом могут находиться на вокзалах и станциях по собственному усмотрению.

"Если будет разрешать непосредственная оперативная обстановка и/или мониторинговые группы "Укрзализныци" не дадут прямую команду насчет эвакуации", - уточнили в компании.

Отмечается, что на вокзалах и платформах, оборудованных подземными переходами к путям, посадка/высадка пассажиров "может осуществляться именно таким путем".

Между тем при "красном" уровне угрозы - посадка и высадка пассажиров прекращается.

Пассажиры, работники железной дороги и другие посетители должны переместиться в ближайшие укрытия.

Как работает железная дорога при разных уровнях воздушной угрозы (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В "Укрзализныце" подчеркнули, что "движение поездов, находящихся в пути, не будет прекращаться автоматически".

Решение по каждому поезду будет приниматься отдельно - с учетом оперативной ситуации и информации о воздушных угрозах (предоставляемой мониторинговыми группами УЗ).

"Укрзализныця" также будет рассредоточивать пассажирские потоки и подвижной состав, чтобы не допускать их скопления", - уточнили в компании.

Следовательно, при необходимости "движение отдельных поездов может быть ограничено или временно прекращено".

"Новые правила будут действовать в течение всего периода военного положения", - подытожили в "Укрзализныце".