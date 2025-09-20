UA

Поїзд "Київ - Рахів" доїхав до Карпат зі "славою Росії": поліція почала розслідування

Ілюстративне фото: поліція розслідує інцидент у потязі (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Співробітники Національної поліції Івано-Франківської області проводять перевірку за фактом інциденту із глорифікацією агресора у потязі, який стався вранці 20 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Івано-Франківщини.

"20 вересня близько 7:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у вікні поїзду зі сполученням "Київ - Рахів" знаходиться електронна таблиця із написом "слава Росії", - сказано у повідомленні.

Було викликано слідчу групу, яка провела огляд місця інциденту. Поліція вилучила планшетний пристрій, з якого програмували цю електронну таблицю. Відомості про правопорушення внесли до Єдиного реєстру.

Фото: Telegram

Ведеться встановлення обставин події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення. Підозр у справі поки що не оголошувалося.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Васильківській 22-річний хлопець обікрав військовослужбовицю, яка проходить лікування в столиці. Завдяки діям правоохоронців, нападника вже затримали та відправили під варту.

У Львові 30 серпня вісьмома пострілами з пістолета невідомий вбив народного депутата України, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Пізніше вбивцю затримали, а за місцем його помешкання провели обшуки: було знайдено численні докази того, що він є фанатом СРСР, в тому числі радянські нагороди й відзнаки.

Також у Львові співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією попередили масштабний теракт. Його планували організувати неповнолітні, які виконували завдання російських спецслужб.

