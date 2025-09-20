Поїзд "Київ - Рахів" доїхав до Карпат зі "славою Росії": поліція почала розслідування

Співробітники Національної поліції Івано-Франківської області проводять перевірку за фактом інциденту із глорифікацією агресора у потязі, який стався вранці 20 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Івано-Франківщини.
"20 вересня близько 7:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у вікні поїзду зі сполученням "Київ - Рахів" знаходиться електронна таблиця із написом "слава Росії", - сказано у повідомленні.
Було викликано слідчу групу, яка провела огляд місця інциденту. Поліція вилучила планшетний пристрій, з якого програмували цю електронну таблицю. Відомості про правопорушення внесли до Єдиного реєстру.
Ведеться встановлення обставин події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення. Підозр у справі поки що не оголошувалося.
