Поезд "Киев - Рахов" доехал до Карпат со "славой России": полиция начала расследование

Сотрудники Национальной полиции Ивано-Франковской области проводят проверку по факту инцидента с глорификацией агрессора в поезде, который произошел утром 20 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Ивано-Франковской области.
"20 сентября около 7:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в городе Яремче в окне поезда сообщением "Киев - Рахов" находится электронная таблица с надписью "слава России", - сказано в сообщении.
Была вызвана следственная группа, которая провела осмотр места инцидента. Полиция изъяла планшетное устройство, с которого программировали эту электронную таблицу. Сведения о правонарушении внесли в Единый реестр.
Ведется установление обстоятельств происшествия и лиц, которые могут быть причастны к правонарушению. Подозрений по делу пока не объявлялось.
Напомним, недавно в Киеве на улице Васильковской 22-летний парень обокрал военнослужащую, которая проходит лечение в столице. Благодаря действиям правоохранителей, нападающего уже задержали и отправили под стражу.
Во Львове 30 августа восемью выстрелами из пистолета неизвестный убил народного депутата Украины, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Позже убийцу задержали, а по месту его проживания провели обыски: были найдены многочисленные доказательства того, что он является фанатом СССР, в том числе советские награды и знаки отличия.
Также во Львове сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией предупредили масштабный теракт. Его планировали организовать несовершеннолетние, которые выполняли задание российских спецслужб.