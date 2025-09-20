Поезд "Киев - Рахов" доехал до Карпат со "славой России": полиция начала расследование

"20 сентября около 7:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в городе Яремче в окне поезда сообщением "Киев - Рахов" находится электронная таблица с надписью "слава России", - сказано в сообщении.

Была вызвана следственная группа, которая провела осмотр места инцидента. Полиция изъяла планшетное устройство, с которого программировали эту электронную таблицу. Сведения о правонарушении внесли в Единый реестр.

Фото: Telegram

Ведется установление обстоятельств происшествия и лиц, которые могут быть причастны к правонарушению. Подозрений по делу пока не объявлялось.