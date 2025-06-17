Поедет уже на выходных: между Киевом и Львовом запускают новый рейс УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает дополнительный скорый поезд сообщением "Львов - Киев - Львов". Он будет курсировать уже в ближайшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

"Планируйте путешествия заранее - путешествуйте удобно с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.

В завершение в УЗ сообщили, что билеты на эти рейсы уже доступны :

Поэтому при выборе мест пассажирам советуют обращать внимание на то, что:

Отмечается, что в составе поезда - купейные вагоны с кондиционированием воздуха, однако в сидячем формате .

"Уже в ближайшие выходные "Укрзализныця" запустит дополнительные рейсы между Киевом и Львовом", - сообщили пассажирам.

Напомним, что летом украинцы традиционно начинают путешествовать больше в разных направлениях.

Учитывая это, "Укрзализныця" назначила 18 пар новых пассажирских поездов, добавила вагоны к уже существующим, а также изменила и усовершенствовала некоторые маршруты и графики движения.

Кроме того, УЗ добавила важную остановку на маршруте "Херсон - Николаев".

Читайте также, когда открывается продажа билетов на поезда УЗ и как можно автоматически отслеживать и выкупать билеты, чтобы запланированная поездка не сорвалась.

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