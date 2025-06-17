Поедет уже на выходных: между Киевом и Львовом запускают новый рейс УЗ
Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает дополнительный скорый поезд сообщением "Львов - Киев - Львов". Он будет курсировать уже в ближайшие выходные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
График движения дополнительного поезда УЗ и советы пассажирам
Согласно информации акционерного общества, дополнительный скорый поезд №292/291 "Львов - Киев - Львов" назначают:
- на 21 июня 2025 года;
- на 22 июня 2025 года.
"Уже в ближайшие выходные "Укрзализныця" запустит дополнительные рейсы между Киевом и Львовом", - сообщили пассажирам.
График движения будет таким:
- поезд №291 "Киев - Львов": отправление - в 09:14, прибытие - в 17:04;
- поезд №292 "Львов - Киев": отправление - в 13:15, прибытие - в 20:37.
Отмечается, что в составе поезда - купейные вагоны с кондиционированием воздуха, однако в сидячем формате.
Поэтому при выборе мест пассажирам советуют обращать внимание на то, что:
- нечетные места - расположены возле окна;
- четные места - возле дверей купе.
В завершение в УЗ сообщили, что билеты на эти рейсы уже доступны:
- в приложении "Укрзализныци";
- на сайте;
- в кассах вокзалов.
"Планируйте путешествия заранее - путешествуйте удобно с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, что летом украинцы традиционно начинают путешествовать больше в разных направлениях.
Учитывая это, "Укрзализныця" назначила 18 пар новых пассажирских поездов, добавила вагоны к уже существующим, а также изменила и усовершенствовала некоторые маршруты и графики движения.
Кроме того, УЗ добавила важную остановку на маршруте "Херсон - Николаев".
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