Появился текст проекта госбюджета-2020

На сайте Верховной рады появился текст проекта государственного бюджета на 2020 год. Текст законопроекта опубликован на сайте Рады.

Сам проект был зарегистрирован в воскресенье, 15 сентября.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на национальную безопасность и оборону предусмотрено 245 791 800 000 грн или 5,4% ВВП.

Кроме того, для Государственной уголовно-исполнительной службы предусмотрены расходы в сумме 7 581 300 000 грн.

В проект бюджета на 2020 год предусматривается государственная поддержка угольной отрасли в объеме 2 947 500 000 гривен, энергетической отрасли в объеме 868 600 000 гривен,

Также в проекте для предоставления государственной поддержки строительства (приобретения) доступного жилья предполагается 100 млн грн, которые позволят ввести в эксплуатацию почти 15,6 тыс. кв. м жилья и обеспечить собственным жильем 256 семей участников АТО, внутренне перемещенных лиц, а также других граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для обеспечения осуществления мероприятий, направленных на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин, в проект государственного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2,1 млрд гривен.

С целью восстановления и развития автомобильных дорог и повышения уровня безопасности дорожного движения при планировании показателей Государственного бюджета Украины на 2020 год в составе специального фонда государственного бюджета создан государственный дорожный фонд - 69 652,9 млн грн.

В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год расходы на научную и научно-техническую деятельности учтены в объеме 10 101,7 млн грн, из которых по общему фонду государственного бюджета - 7 314,6 млн гривен.

При планировании проекту Государственного бюджета Украины на 2020 год на осуществление природоохранных мероприятий учтены средства общего фонда в объеме 230,1 млн грн и специального фонда в объеме 16,5 млн грн.

На реализацию программы медицинских гарантий учтены расходы в объеме 72,1 млрд грн.

На финансирование культуры и информационной сферы в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год по общему фонду предусмотрены расходы в сумме 8 663,5 млн гривен.

В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год расходы на образование учтены в объеме 136,4 млрд гривен.

До этого представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук анонсировала, что Кабинет министров планирует презентовать проект госбюджета на 2020 год в воскресенье, 15 сентября. Такую дату назвал также президент Владимир Зеленский.

Отметим, что Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату на 550 гривен, а также заложить 245,8 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне.

Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар.

Добавим, что председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год на пленарной неделе с 17 по 20 сентября.